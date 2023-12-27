تعطيل الدراسة في محافظتين عراقيتين غدا بسبب الأمطار

أعلن محافظ الديوانية العراقية ميثم عبد الاله الشهد، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس غدًا الخميس.

وحسب شبكة “السومرية نيوز" العراقية، قال الإعلام والاتصال الحكومي لمحافظة الديوانية في بيان، إنه "بسبب سوء الأحوال الجوية، محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في المدارس فقط".

كما أعلنت محافظة بابل، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، اليوم الأربعاء، بسبب الأمطار.

وقالت المحافظة في بيان صادر إنه " تقرر تعطيل الدوام في المدارس كافة ليوم غد الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 بسبب سوء الأحوال الجوية".