سر الـ 250 مباراة يكشف موعد اعتزال رونالدو لكرة القدم

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي لكرة القدم.

وقال روبرتو مارتينيز، في تصريحات أبرزتها شبكة "جول" العالمية: "لقد تحدثت مع رونالدو عندما كان قريبًا للغاية من الوصول إلى 200 مباراة دولية، وهو أمر لم يفعله أحد من قبل، وقلت لرونالدو هل الوصول إلى 200 مباراة دولية أمر يثير اهتمامك أم لا؟... لكنه قال لي يهمني الوصول إلى 250 مباراة مع البرتغال".

وخاض رونالدو حتى الآن 205 مباريات دولية مع البرتغال، وإذا أراد الوصول إلى 250 مباراة دولية، فمن المرجح أن يظل بقميص منتخب البحارة حتى كأس العالم 2026.

يذكر أن كريستيانو رونالدو على وشك إنهاء عام 2023 كأفضل هداف في العالم برصيد 53 هدفًا مع النصر ومنتخب البرتغال في كل البطولات.