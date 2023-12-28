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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلفاً لخوان رينوسو.. فوساتي يتولى تدريب منتخب بيرو

فوساتي
فوساتي

تعاقد الاتحاد البيروفي لكرة القدم مع الأوروجواياني خورخي فوساتي، لتولي تدريب المنتخب الأول خلفاً لخوان رينوسو، الذي أقيل من منصبه في 13 الشهر الحالي، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء.


وسيتولى فوساتي 71 عاما الاشراف على المنتخب خلال بطولة كوبا أميركا المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، وفي المباريات المتبقية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وتولى رينوسو 53 عاما منصبه في أغسطس 2022 وترك منتخب بلاده في المركز العاشر الأخير في تصفيات مونديال 2026 برصيد نقطتين في 6 مباريات.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها 48 منتخبا وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يخوض صاحب المركز السابع ملحقاً قارياً.

وستستأنف التصفيات في سبتمبر 2024، بعد كوبا أمريكا المقررة في يونيو ويوليو المقبلين.

وتأتي الاستعانة بفوساتي الذي سبق له تدريب منتخبي بلاده وقطر، بعدما توج بلقب الدوري البيروفي مع يونيفيرسيتاريو دي ديبورتيس.
 

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