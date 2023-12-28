شوبير يوضح حقيقة صفقة انتقال محمود صابر للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير قصة انتقال محمود صابر للزمالك في صفقة تبادلية مع محمد صبحي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال شوبير : بالنسبة انتقال محمود صابر للزمالك في صفقة تبادلية مع محمد صبحي ، الزمالك لم يفتح مفاوضات رسمية حتي الآن .

وكان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.