سمر إبراھيم: الوضع فى السودان ينذر بحرب أھلية وفرص السلام تضيع

قالت سمر إبراهيم الكاتبة المتخصصة في الشأن السوداني، أنھ كلما مر الوقت كلما ضاعت فرص السلام فالوضع بلغ مرحلة شديدة التعقيد والخطورة.

وأكدت سمر إبراهيم خلا مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع القناة "الأولى"،أن بيان وزارة الخارجية المصرية بمطالبة المصريين في السودان بالمغادرة لاستشعارها بالخطر وفي محله.

وتابعت:مع زيادة حالة الاستنفار والتحفيز الشعبي هناك خطورة أن يتحول الأمر لحرب أهلية وذلك بعد دخول الدعم السريع مدينة ود مدني والوضع ينذر بخطر كبير.

حالة استنفار

واوضحت ان البلاد تشھد حالة استنفار وتحشيد شعبي ودخول قبائل على خط الصراع والدعم السريع يحاول الاعتماد على حاضنته الاجتماعية.

ولفتت إلى أن قبائل الشرق تحاول أن تدافع عن نفسھا خوفا من قوات الدعم السريع لأنها حينما تدخل أي مكان تقتل وتنهب وتغتصب النساء وتنتهك البيوت.

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