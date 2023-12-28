مفاجأة.. مهاجم فلسطيني يطرد موديست من جدران القلعة الحمراء

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اقتراب وسام أبو علي مهاجم فريق سيريوس السويدي من الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

و كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "هدية الكريسماس للأهلاوية"🔴🦅مهاجم فلسطيني وسام أبو علي يطرد موديست من جدران القلعة الحمراء .

ويلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي.