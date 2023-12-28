عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: لا أحد في مأمن من مكائد الغرب وأزمات 2024

صدى البلد

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن سبب الاضطرابات الحالية في العالم هو تصرفات الغرب، وأن لا أحد بمأمن من المكائد الجيوسياسية للغرب والأزمات الجديدة في العام 2024.

وقال الوزير الروسي إن "الوضع في العالم مستمر في التقلب، وأحد الأسباب هو أن الدوائر الحاكمة في الغرب تثير الأزمات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها من أجل حل مشاكلها على حساب الدول الأخرى، يمكننا القول إنه في الظروف التي يتشبث فيها الغرب بالهيمنة المراوِغة، لا أحد في مأمن من مكائده الجيوسياسية. وهذا الفهم يتنامى في العالم"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وشدد لافروف على أن شركاء روسيا على الساحة الدولية يدركون هذا الوضع، ويتفق معظمهم مع موسكو على أن الغرب "عاجلا أم آجلا سيتعين عليه قبول حقائق عالم متعدد الأقطاب، وبعد ذلك سيتم حل جميع القضايا على أساس توازن المصالح، ومع ذلك، حتى هذه اللحظة، يبدو أن الأزمة ستستمر في التفاقم".

وأضاف: "في هذه السلسلة يدخل اندلاع الصراع المسلح في شرق أوروبا بسبب توسع حلف شمال الأطلسي وتحول أوكرانيا إلى نقطة انطلاق معادية لروسيا. وآخرها هو تفاقم الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتتواجد عناصر الصراع أيضا في مناطق أخرى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

ترشيحاتنا

خطوات استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

مكالمة جنـ سية وعلاقة محرمة | سيدة السلام استدرجت عشيقها لإنهاء حياته

أستاذ بالأزهر: منهج حياة النبي متكامل ويصلح في وقت الأزمات

لافروف: لا أحد في مأمن من مكائد الغرب وأزمات 2024

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

شرط وحيد وحزمة بقدونس.. كواليس زواج سامح الصريطي والمطربة حنان

ببطن مكشوف| نورهان منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

برج الميزان.. مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شاهد مفاجأة تركي آل شيخ لمحمد عبده فى بروفات حفل اليوبيل الماسي|فيديو

محمد سامي يكشف حقيقة ترشيح مي عمر لمسلسل جعفر العمدة 2 |خاص

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ