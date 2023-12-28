أحمد سليمان يعلق على التجديد لـ فتوح

علق أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك على تجديد تعاقد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك.

وقال أحمد سليمان :التجديد لفتوح مكسب كبير للزمالك من الناحية الفنية، و سعيد بقرار التجديد لـ فتوح خاصة وأن اللاعب كان مرن جدا في التفاوض وكان يرغب في الاستمرار داخل الزمالك.

وكان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.