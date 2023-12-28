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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلقة خاصة لفعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة في سبوت لايت

النجم العالمي أمير
النجم العالمي أمير المصري

تقدم الإعلامية شيرين سليمان حلقة خاصة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة التي انطلقت تحت شعار "نافذة على فلسطين".

وتستعرض خلال الحلقة عدد من اللقاءات مع القائمين على تلك الدورة الاستثنائية من المهرجان وفي مقدمتهم رئيس المهرجان انتشال التميمي الذي يكشف الدافع خلف الاصرار على اقامة تلك الدورة رغم الأحداث التى يعيشها الشعب الفلسطيني ودور المهرجان في تسليط الضوء على القضايا الفلسطينية من خلال القسم الخاص من المهرجان الذي يشارك فيه صناع السينما من فلسطين بقصص انسانية تعبر عن حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

 وتستضيف أيضا الناقد الفني ورئيس الاتحاد الدولي للنقاد أحمد شوقي الذي يكشف عن كواليس تلك الدورة الاستثنائية وكيف خرجت الي النور بعد تأجيلها، ويتحدث ايضا الناقد الفني اندرو محسن عن برنامج المهرجان والافلام المشاركة.

كما تستضيف على هامش المهرجان النجم العالمي أمير المصري الذي يكشف عن تفاصيل واسرار خاصة بمشاركته في المسلسل الشهير the crown الذي جسد خلاله شخصية رجل الاعمال المصري مخمد الفايد، كما يكشف ايضا خلال اللقاء عن تفاصيل اعماله العالمية القادمة. وتستعرض ايضا خلال الحلقة عدد من اللقاءات مع صناع الفيلم المصري ال شنب وفيلم the goat والفيلم القصير ٦٠ جنية الذي عرض في افتتاح المهرجان وهو من اخراج عمرو سلامة.

 

يذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.

الإعلامية شيرين سليمان مهرجان الجونة السينمائي فلسطين صناع السينما الشعب الفلسطيني

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