شريف حازم: حلمي طولان رفض انتقالي للزمالك حينما كان مدربًا لبتروجت

أكد شريف حازم نجم فريق الأهلي السابق أن حلمي طولان رفض انتقاله إلى نادي الزمالك عندما كان مدرباً لفريق بتروجت على الرغم من وصل عرض رسمي في ذلك الوقت.

وقال شريف حازم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" تلقيت عرض من نادي الزمالك أثناء وجودي في فريق بتروجيت وحلمي طولان رفض انتقالي للزمالك حينما كان مدربًا للفريق البترولي ".

وتابع:" كنت قريب من الزمالك في ولاية حسام وابراهيم حسن، وعقدت جلسة مع شقيقهما "ميمي" في معرضه الخاص ببيع السيارات ولكن الصفقة تعثرت بسبب رفض طولان