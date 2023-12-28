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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: مفاوضات مع وسام أبو علي.. وديانج قريب من الرحيل عن الأهلي

وسام أبوعلي مهاجم
وسام أبوعلي مهاجم فريق سيريس السويدي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المالي أليو ديانج قد يرحل عن النادي الأهلي إلى قطر خلال الميركاتو الشتوي القادم، خصوصا بعدما بدأ الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر يعتمد على أحمد نبيل كوكا.

 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "من الوارد رحيل ديانج بنسبة كبيرة عن الأهلي، في ظل تألق كوكا مؤخرا، وكولر أصبح يعتمد عليه، بينما ابتعد ديانج تماما عن المشاركة في المباريات".

 

وأضاف: "هناك تقارير تحديث أيضا عن رغبة الأهلي في ضم المهاجم وسام أبوعلي، مهاجم فريق سيريس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية".

 

وواصل: "الأهلي يريد تحقيق مكاسب فنية، حيث سيتم قيد وسام أبوعلي كلاعب مصري، لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية".

 

وتابع: "هناك رغبة لدى نادي الوكرة القطري في التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي على سبيل الاعارة خلال شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الجاري".

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