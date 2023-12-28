شبانة: كولر تراجع عن ضم مدافع جديد..وهناك تحفظ على برينجر في الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي كان يدرس ضم مدافع في شهر يناير، لكنه قرر تأجيل ضم المدافع إلى نهاية الموسم الجاري، مبديا تمسكه بوجود محمود متولي، وأيضا امكانية الاعتماد على معتز محمد المدافع الشاب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كولر حذر اللاعبين من مواجهة مودرن فيوتشر، وأنها ستكون صعبة للغاية، وأن التتويج باللقب لن يكون سهلا، خصوصا بعد المستوى المميز الذي قدمه المنافس أمام بيراميدز في المباراة السابقة".

وأضاف: "كولر لم يستطع الفوز مع الأهلي على مودرن فيوتشر، وتعادل معهم في المباراتين بالدوري الموسم الماضي".

وأشار إلى أن هناك نوع من التحفظ على كارلوس برينجر المدرب المساعد ضمن جهاز كولر، خصوصا أن الهدف من قدومه كان لتطوير اللاعبين المستبعدين مثل متولي ونيدفيد وغيرهم، لكن لا يوجد شئ ملموس يقدمه حتى الآن، وهناك توصية بتوجيه الشكر له، خصوصا أن كولر يريد ضم محلل أداء جديد، خصوصا مع كثرة البطولات.