نجم الأهلى السابق : الشناوي لو جاهز بنسبة 60% الأفضل وجود شوبير أساسيا بنهائى السوبر

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن العقد الأخير الذي وقعه مع نادي الزمالك قبل اعتزاله كان 50 الف جنيه فقط، مشيرا إلى أن العقود حاليًا أصبحت بمبالغ مالية كبيرة للغاية، ولم يكن هناك منحة تعاقد أو أي أمور آخرى.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ليس من المعقول استبعاد محمود جنش من صفوف منتخب مصر، وقد يكون الأمر غير فني مطلقا، كما أنه طالما ضم عبدالله السعيد للقائمة المبدئية فأن فيتوريا يرغب في وجوده خلال أمم افريقيا.. وكنت اتمنى وجود محمد ابراهيم لاعب سيراميكا في القائمة".

وأضاف: "محمد ابراهيم أخطأ في التعامل مع محمد معروف حكم لقاء الأهلي وسيراميكا وكان يستحق الطرد".

وواصل: "الأندية الشعبية ستواجه صعوبات كثيرة في المرحلة المقبلة في ظل وجود أندية خاصة واستثمارية قوية".

وأكمل: "هناك حالة ارهاق واضحة في الأهلي، وما أعجبني في المباراة السابقة الإبقاء على عمرو السولية في الملعب فهو لاعب كبير للغاية، وهناك تغييرات في تشكيلة الاهلي ستحدث بسبب الاصابات منها مشاركة رامي ربيعة ومصطفى شوبير".

وأكد: "حتى لو كان الشناوي جاهزا بنسبة 60 %.. الأفضل وجود مصطفى شوبير كحارس أساسي أمام فيوتشر".