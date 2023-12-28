عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلى السابق : الشناوي لو جاهز بنسبة 60% الأفضل وجود شوبير أساسيا بنهائى السوبر

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن العقد الأخير الذي وقعه مع نادي الزمالك قبل اعتزاله كان 50 الف جنيه فقط، مشيرا إلى أن العقود حاليًا أصبحت بمبالغ مالية كبيرة للغاية، ولم يكن هناك منحة تعاقد أو أي أمور آخرى.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ليس من المعقول استبعاد محمود جنش من صفوف منتخب مصر، وقد يكون الأمر غير فني مطلقا، كما أنه طالما ضم عبدالله السعيد للقائمة المبدئية فأن فيتوريا يرغب في وجوده خلال أمم افريقيا.. وكنت اتمنى وجود محمد ابراهيم لاعب سيراميكا في القائمة".

 

وأضاف: "محمد ابراهيم أخطأ في التعامل مع محمد معروف حكم لقاء الأهلي وسيراميكا وكان يستحق الطرد".

 

وواصل: "الأندية الشعبية ستواجه صعوبات كثيرة في المرحلة المقبلة في ظل وجود أندية خاصة واستثمارية قوية".

 

وأكمل: "هناك حالة ارهاق واضحة في الأهلي، وما أعجبني في المباراة السابقة الإبقاء على عمرو السولية في الملعب فهو لاعب كبير للغاية، وهناك تغييرات في تشكيلة الاهلي ستحدث بسبب الاصابات منها مشاركة رامي ربيعة ومصطفى شوبير".

 

وأكد: "حتى لو كان الشناوي جاهزا بنسبة 60 %.. الأفضل وجود مصطفى شوبير كحارس أساسي أمام فيوتشر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

ترشيحاتنا

أفشة وياسر إبراهيم يلتقيان بنجم الأهلي السابق عبر اتصال فيديو

قائد الحرس الثوري الإيراني: طوفان الأقصى لم تكن انتقامًا لاغتيال قاسم سليماني

كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من عقوباتها

نجم الأهلى السابق : الشناوي لو جاهز بنسبة 60% الأفضل وجود شوبير أساسيا بنهائى السوبر

علشان متحتاريش كل يوم.. أفكار مبتكرة لوجبات إفطار الرضع

روسيا تعلق على حزمة مساعدات واشنطن لكييف:أمريكا ملتزم بالقتال حتى آخر أوكراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

عبير صبري عن التعاون مع ريهام حجاج: بتفائل بالشغل معاها |خاص

شاهد مفاجأة تركي آل شيخ لمحمد عبده فى بروفات حفل اليوبيل الماسي|فيديو

محمد سامي يكشف حقيقة ترشيح مي عمر لمسلسل جعفر العمدة 2 |خاص

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ