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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد حفل وليد توفيق وعاصي الحلاني فى الإمارات

صدى البلد

يحيى النجوم وليد توفيق  وعاصى الحلاني، حفلاً غنائياً في أبو ظبى بدولة الإمارات، يوم 31 ديسمبر ضمن حفلات رأس السنة 2024.

وقد روج الفنان عاصي الحلاني لمشاركته فى حفلات الكريسماس لعام 2024 ، بحفل فى أبو ظبي .

ونشر عاصي الحلاني منشور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، قائلا: "ليلة رأس السنة مع حبايب قلبنا في أبو ظبي انتظرونا بليلة مليانة فرح".

وقد حرص الفنان عاصى الحلاني على دعم القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية أثر العنف والقصف الذى يشاهده أهلها ، حيث  قدم أغنية “الوطن”،  وهى من ألحانه وتوزيع طوني سابا، ومن أشعار عمر الفرا، بتوقيع المخرج عادل سرحان.

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وقد طرح الفنان وليد توفيق في أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أحدث أغانيه والتى تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

في شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

 

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