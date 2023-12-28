الزمالك يقترب من حل أزمة القيد في يناير.. تفاصيل

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يحاول بكل الطرق حل أزمة القيد ورفع الإيقاف قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يتولى ملف رفع الإيقاف ويسعى لحل الأزمة قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير".

وتابع:"هناك اتفاق داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على ضرورة حل أزمة غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي وباقي الأزمات لرفع الإيقاف وحل أزمة القيد بشكل رسمي ".