الأهلي يطلب 5 ملايين دولار لبيع ديانج .. تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق اقتراب المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل بعد العروض التي وصلته من أكثر من دوري أوروبي وعربي في الفترة الماضية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"إدارة النادي الأهلي تعلم برغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في عدم استمرار المالي أليو ديانج مع الفريق في الفترة القادمة خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة واهمها كأس العالم للأندية في السعودية ".

وتابع:"هناك رغبة في الأهلي بالحصول على 5 مليون دولار لبيع ديانج في يناير المقبل خاصة أن لديه عرض قطري واخر سعودي ".