ناقد رياضي: عقوبة فورموسينيو قرار جيد والشناوي يريد المشاركة بنهائي السوبر

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن نادي الزمالك يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن أزمة القيد اقتربت من الحل بعد التوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "توقيع عقوبة على ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر قرار جيد، خصوصا أنه من غير اللائق قيامه بقطع المؤتمر الصحفي، للرد على اتصال هاتفي سواء من مورينيو أو غيره".

وأضاف: "فريق زد يقدم مستوى جيد تحت قيادة مجدي عبدالعاطي، ومن المؤكد بقاء ناديين من الصاعدين على الاقل في الدوري الممتاز الموسم القادم وهو ما يصعب المهمة على الأندية الشعبية".

وأكمل: "الزمالك افتعل أزمة بسبب قيد 3 لاعبين في الموسم الماضي ولم يستفد منهم، وأحمد بلحاج لم يحصل على ركلة ركنية في الزمالك، وشبانة رحل عن النادي في ختام الموسم".

وزاد: "محمد الشناوي يريد المشاركة في المباريات حتى لو لم يكن جاهزا بنسبة 100%، ونهائي دوري الابطال النسخة الماضية كانت هناك ازمة مع طبيب الاهلي السابق احمد ابوعبلة، بسبب رغبة الحارس في اللعب اساسيا امام الوداد المغربي".

وتابع: "مروان عطية سيعود إلى المباراة القادمة كلاعب أساسي في تشكيلة الأهلي بجانب كوكا وامام عاشور، ولا خلاف على وجود الثلاثي حسين الشحات وتاو وكهربا في الهجوم.. وبالتأكيد ربيعة سيلعب على حساب ياسر ابراهيم".

وأشار إلى أن عدم وجود نادي الزمالك في كأس السوبر أثر على البطولة جماهيريا، وبالتأكيد وجود القطبين يجعل البطولة جيدة. ولابد من الاستعانة بالأندية الشعبية مستقبلا.