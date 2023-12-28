نجم الزمالك السابق: فتوح ساوم القلعة البيضاء والتجديد يجب أن يكون للمخلصين

انتقد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق تجديد مجلس إدارة النادي لـ أحمد فتوح.

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: "فتوح عليه ديون كبيرة، وأعلم حجم المبلغ، هو قام بشراء سياراتين وفيلا الأمر الذي جلعله يدخل في دوامة الديون".

وتابع: "أنا ضد تجديد فتوح للزمالك، وفتو ح جدد لأن الأهلي وزد وبيراميدز رفضوا ضمه".

وأضاف: "فتوح لا يجب أن يرتدي شارة الكابتن، ومن الأفضل التجديد لشيكابالا وأوباما لأنهم الأفضل والأحق.. (التجديد يبقى للمخلصين)".

وأكمل: "فتوح ساوم الزمالك، ولاعيبة الأهلي الكبار الشحات والشناوي هم من رفضوا انضمام فتوح للأهلي على عكس إمام عاشور اللي كهربا أقنعهم بضمه".