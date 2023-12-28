ميدو: قرارات لجنة المسابقات بشأن أحداث نصف نهائي السوبر مستفزة

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن عقوبات لجنة المسابقات على أحداث مباريات نصف نهائي كأس سوبر الأبطال مستفزة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لجنة المسابقات قررت عقاب محمد إبراهيم بالإيقاف 4 مباريات".

وأضاف: "حسين الشحات، لاعب الأهلي في واقعة محمد الشيبي، لاعب بيراميدز حصل على إيقاف مباراتين فقط، رغم كل ما فعله".

وتابع: "قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة مستفزة، وبعض هذه القرارات تكون مبنية على ألوان الأندية والفريق ولاعبيهم".

وأكمل: "لجنة المسابقات ستتسبب في كارثة أخرى، وعدم وجود معايير ثابتة وعدم وجود عدالة هتودي الكرة المصرية في داهية، وهتدخلها في النفق المظلم تاني".

وواصل: "لجنة المسابقات قررت تغريم فورموسينيو، مدرب مودرن فيوتشر 20 ألف جنيه بعد الرد على اتصال جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي.. هذه اللقطة رصدتها جميع الشبكات والصحف العالمية".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "جوزيه مورينيو وفورموسينيو قدموا حملة دعائية كبيرة للكرة المصرية بهذا المشهد.. إلا أن لجنة المسابقات قررت توقيع عقوبة على مدرب مودرن فيوتشر".