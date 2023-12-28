حدث ليلا.. خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم.. جولة جديدة في قضية مرتضى منصور ومحمود الخطيب

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جولة جديدة في قضية مرتضى منصور ومحمود الخطيب.. تفاصيل

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق



حبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، مؤكدة أن الأمطار قد تصل لرعدية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

مترو الأنفاق يمد ساعات التشغيل اليوم.. تعرف على مواعيد آخر القطارات

قررت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، مد ساعات عمل المترو لمدة ساعة، وذلك خلال أيام الخميس فقط من شهر ديسمبر الجاري.

وينشر صدى البلد مواعيد قيام آخر قطارات مترو بالخطوط الثلاثة اليوم الخميس بعد زيادة ساعات العمل.

الصحة العالمية تعلن خروج 21 مستشفى عن الخدمة في غزة

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الأربعاء، من أن سكان غزة يُواجهون "خطراً جسيماً"، متحدثاً عن انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وأشارت المنظمة إلى أنها سلمت إمدادات إلى اثنين من المستشفيات الثلاثاء، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة توقفت تماماً عن العمل.

أحمد سليمان: التجديد لأحمد فتوح مكسب كبير للزمالك

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن بقاء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض مكسب كبير فنياً للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن التجديد لأحمد فتوح مكسب كبير فنياً لفريق الزمالك واللاعب أبدى مرونة كبيرة في الاعتذار والتجديد مع القلعة البيضاء بالاتفاق مع مجلس الإدارة ".

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة وسط مواجهات وإطلاق نار

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، بعد منتصف ليل الأربعاء، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق نار.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه "دوار البطيخة" ودوار السينما بالمدينة، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ" العنيفة" أطلقت خلالها النار بكثافة.

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

أسعار الدواجن اليوم الخميس 28-12-2023، شهدت تحرك جديد، بعد أن تراجعت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، سجل سعر الدواجن البيضاء تراجعًا بنحو 6 جنيهات تقريبًا للكيلو .

التموين: 70 مليونا يحصلون على دعم رغيف الخبز والمخصصات 127 مليار جنيه

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن 70 مليون مواطن يحصلون على دعم رغيف الخبز .

واوضح أحمد كمال خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج “ التاسعة” المذاع عبر القناة “الاولى” أن بطاقة التموين هي الأداة الفعالة والأكثر فاعلية لوصول المساعدات والاحتياجات للمواطنين، و62 مليون مواطن يحصلون على الدعم من خلالھا.

نجم الأهلي السابق: كفة المارد الأحمر وفيوتشر متساوية في نهائي السوبر المصري

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن مباراة فريق الأهلي ومودرن فيوتشر اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري غاية في الصعوبة على الفريقين.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن كفة فريق الأهلي ومودرن فيوتشر متساوية في نهائي السوبر المصري والفيصل بين الفريقين سيكون داخل أرض الملعب ".