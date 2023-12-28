المغرب: هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب مدينة وادى زم ومناطق مجاورة بإقليم خريبكة

شعر سكان مدينة واد زم ومناطق مجاورة، بإقليم خريبكة في المغرب، مساء أمس /الأربعاء/، بهزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر.



وبحسب مواقع رصد الزلازل، فقد وقع مركز الهزة قرب منطقة المعادنة بالقرب من مدينة واد زم على بعد 17 كيلومترا من مدينة خريبكة. ووقعت الهزة عند الساعة التاسعة و16 دقيقة بالتوقيت المحلي للمغرب.



وبحسب شهود عيان، فقد استمرت الهزة لبضع ثوانٍ، ولم تتسبب في أي أضرار أو خسائر بشرية.

يشار إلى أن المغرب يشهد بين الحين والآخر هزات أرضية خفيفة، بسبب موقعه الجغرافي في منطقة نشطة زلزاليًا.

