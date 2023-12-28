إيمان العاصي تستقبل العام الجديد برسالة لأسرتها

شاركت الفنانة إيمان العاصي صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت برفقة أسرتها، وأعربت عن حبها لهم وتمنيها البقاء دوماً معاً كتف بكتف.

وأعربت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها لما يحدث من تفاقم القضية الفلسطينية والقصف والقتل الذي يحدث لأهلها بشكل مستمر خلال هذه الفترة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت إيمان العاصي، معلقة: "يا عالم دي استغاثات أرواح عايشين في البلد اللي على حدود بلدنا بالظبط، استغاثة من فوق الأرض، مش من غواصة في البحر، ولا مركبة في الفضاء، صعب نوصلهم وننقذهم!.. مش معقول اللي بيحصل بجد، حرام إسرائيل أنذرت دلوقتي بإخلاء جميع المستشفيات، في مستشفى من المستشفيات المسعفين سابوا 150 طفل لوحدهم تحت تهديد السلاح".