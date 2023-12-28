رفع حالة الطوارىء بالمحافظات الساحلية استعداداً لموجة الطقس السيء

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إبراهيم خالد، أنه منذ بداية فصل الشتاء يتم الاستعداد بالمحافظات الساحلية لموسم سقوط الأمطار، وجرى رفع حالة الطوارئ بعد تحذير الأرصاد الجوية من أمطار متوقعة.



وقال رئيس الشركة - في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم /الخميس/ - "إن مدينة السلوم شهدت سقوط أمطار متوسطة أمس تركزت على المناطق الصحراوية، وشهدت أمطارا نتج عنها تجمعات مائية في الشوارع الرئيسية بالكيلو 7 والكيلو 10، وتم التعامل معها ولم يتم إغلاق أي شوارع أو طرق".



وأضاف أن منطقة سيدي عبد الرحمن شهدت أمطارا على الطريق الساحلي وتم التعامل معها واستمر الطريق في حركته العادية، فيما سقطت أمطار خفيفة على مناطق العلمين القديمة والجديدة ومارينا لم ينتج عنها أي تجمعات مائية.



وأوضح أنه يتم الاستعداد من خلال رصد نقاط تجمع الأمطار ونشر المعدات بها، إضافة إلى أنه يتم تحضير المخرات وبيارات الصرف الصحي استعدادا لتلقي أي كمية أمطار، ويجري التنسيق بين غرفتي العمليات بالمحافظة وشركة المياه وإخطار المحافظ بأي طارئ والذي يوجه بدوره بنشر المعدات والتعامل مع الموقف.



ومن جانبه، أكد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية محمود نافع، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمحافظة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من الجمعة الماضية، حيث شهدت الإسكندرية أمس أمطارا غزيرة ومتوسطة على معظم الأحياء، وتركزت خلال اليومين الماضيين على منطقة وسط وأحياء الجمرك العامرية والعجمي.



وقال نافع - في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" - "إن المحافظة تشهد منذ 25 ديسمبر نوة رأس السنة، ولكن الأوضاع حتى الآن مستقرة وجميع الأجهزة التنفيذية مستعدة للتعامل معها ومواجهة التغيرات المناخية".



ولفت إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تقوم بإرسال التوقعات المناخية لمدة أسبوع قادم، وفي حالة التغيرات المناخية يتم إرسال الخرائط الجوية بتوقيتها واتجاه الأمطار وكثافتها بشكل يومي.