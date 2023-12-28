بينهم أجنبية وطفلها| إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

أصيب 9 أشخاص من بينهم أجنبية بأصابات مختلفة، عقب انقلاب سيارة ميكروباص على طريق منية النصر -المنزلة

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق منية النصر .

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد انحراف المقود في يد السائق، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:منال أحمد 54 عاما مقيمة بالمطرية، محسن السيد ،44 عاما مقيم بالمنزلة، وأسامة عبدالحافظ، 53 عاما، مقيم بالمنزلة، وياسمين عبدالرحمن، 36 عاما، مقيمة بالمطرية، ومريم المغربي علي، 28 عاما، مقيمة بالمنزلة، جابر عاطف أحمد، 34 عاما، مقيم بالمنزلة، والمغربي علي محمد 38 عاما، مقيم بالمنزلة.جوزافيه أكوافيزا، 47 عاما، فلبينية الجنسية مقيمة المنزلة، وطفلها زياد

وتم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعه لاخطار النيابة العامة