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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج بعد ابتزاز مرضاه في عيادته

وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق طبيب النساء والتوليد المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض بروض الفرج إلى مفتى الجمهورية لأخذ رايه الشرعى في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 29 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

 

قصة طبيب نساء روض الفرج 

بدأت قصة طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض السيدات مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن، حينما توجهت فتاة إلى قسم الشرطة من أجل تحرير محضر بعدما سئمت من أفعال الطبيب الذي تعمل معه في عيادته حيث يقوم بإجراء عمليات إجهاض فيها في روض الفرج منذ عام 2007، وقالت الفتاة في محضرها أنها تعمل مع طبيب النساء والتوليد منذ سنوات، قبل أن يكتشف بالصدفة أنها حدثت علاقة غير شرعية مع خطيبها قبل الزواج لينتج عنها حمل، ومن هنا بدأ الطبيب في استغلالها وتهديدها بأنه سوف يفضح أمرها في حال لم تستجب لرغباته وبالفعل خضعت له ولكنه لم يكتفي بل صورها وهددها بالمقاطع المصورة حتى ترضخ له مرات عديدة بعد ذلك حتى أنه جعلها توقع على إيصالات أمانة ليضغط عليها، ولكن بشاعة ما كان يحدث معها جعلها تضحي بسمعتها وتذهب إلى تحرير المحضر ضده.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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