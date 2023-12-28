صحف الإمارات| وفاة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية الفرنسي جاك ديلور.. مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة

تناولت صحف الإمارات الصادرة اليوم، الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة “البيان”

كشفت نتائج أحدث استطلاع بعنوان «اتجاهات الهجرة العالمية 2023»، الذي أجرته شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة»، عن أن الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين المحتملين، سواء أكانوا يسعون للأعمال التجارية أم لأسباب عائلية، كما أنها من الوجهات الرئيسية المفضلة للأفراد ذوي الثروات الشخصية الفائقة.

وأشار الاستطلاع إلى الفرص التي تقدمها الإمارات، وخصوصاً دبي، التي تبرز كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والخدمات، ذلك أنها توفر موقعاً استراتيجياً، وبنية تحتية من الدرجة الأولى، وبيئة شبه خالية من الضرائب، وتأشيرات إقامة طويلة الأمد.

وبالتوازي مع تصاعد هجرة المليونيرات ورواد الأعمال والكفاءات إلى وجهات جديدة تأتي في صدارتها دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، يشهد العالم نموا كبيرا في أعداد الناس الباحثين عن جنسيات ثانية، حيث حافظت الولايات المتحدة على مكانتها في هذا المجال كوجهة مفضلة للأفراد من مختلف أنحاء العالم الذين يسعون للهجرة بهدف الحصول على جواز سفر ثانٍ لضمان السفر بسهولة، سواء للأعمال التجارية أم تعليم الأطفال.

وتأتي كندا والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.

ويعكس التقرير نتائج أحدث استطلاع بعنوان «اتجاهات الهجرة العالمية 2023»، الذي أجرته شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة».

وفي خبر آخر، اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عددا من محلات الصرافة واستولت على 10 ملايين شيكل بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، "داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة، واستولت على 10 ملايين شيكل".

كما اقتحمت منزل عائلة فلسطينية بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لها في رام الله.

وكان فلسطيني قتل وأصيب 14 آخرون برصاص إسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تخللها عملية اعتقال ثلاثة مواطنين من منازلهم.

صحيفة “الخليج”

قال ممثلو الادعاء في حوادث النقل في روسيا إن طائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفييتية على متنها 30 راكباً هبطت فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرقي روسيا الخميس، بسبب خطأ من الطيار.

وقال ممثلو الادعاء إن الطائرة التابعة لشركة بولار إيرلاينز هبطت بسلام على نهر كوليما بالقرب من زيريانكا في منطقة ياكوتيا.

وذكر متحدث باسم مدعي النقل في شرقي سيبيريا في بيان: «وفقاً للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو خطأ من جانب الطاقم في قيادة الطائرة».

وفي خبر آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة نشرت الخميس، إن مؤامرات الدول الغربية التي تنحسر هيمنتها هي السبب إلى حد كبير وراء الزج بالعالم في حالة من الفوضى.

وحذر لافروف، في مقابلة بمناسبة نهاية العام نشرتها وكالة “تاس” الرسمية للأنباء، من أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يكون متأكداً من الإفلات سالماً من المكايد الغربية في عام 2024.

وقال لافروف وفقاً لمقتطفات نشرتها تاس قبل النشر الكامل للمقابلة: «العواصف مستمرة في العالم، وأحد الأسباب هو أن الدوائر الحاكمة في الغرب تثير أزمات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها من أجل حل قضاياها على حساب الشعوب الأخرى».

وتابع: «يمكن القول إنه في ظل الظروف التي يتشبث فيها الغرب بالهيمنة التي تنفلت من بين يديه، لا يمكن حماية أحد من مكايده الجيوسياسية. وهناك إدراك متزايد لهذا الأمر».

صحيفة “الإمارات اليوم”

توفي الفرنسي جاك ديلور، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، الذي اضطلع بدور هام في إطلاق اليورو، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 98 عاما، حسب ما أعلنت ابنته مارتين أوبري لوكالة “فرانس برس”.

وأكد رئيس بلدية مدينة ليل أنه "توفي هذا الصباح (الأربعاء) في منزله بباريس أثناء نومه".

تولى ديلور حقيبة الاقتصاد في ظل رئاسة فرانسوا ميتران (1981-1984)، وبدد آمال اليسار برفضه الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 1995 في فرنسا عندما كان الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، وهو قرار مذهل أعلنه على شاشة التلفزيون أمام 13 مليون مشاهد.

وعلق على قراره في حوار مع مجلة "لوبوان" عام 2021 قائلا: "لا أشعر بأي ندم"، مضيفا: "كان لدي حرص شديد للغاية على الاستقلالية، وشعرت أنني مختلف عن من حولي. طريقتي في ممارسة السياسة لم تكن نفس طريقتهم".

في بروكسل حيث ظل على رأس المفوضية بين عامي 1985 و1995، ساهم جاك ديلور في تشكيل معالم أوروبا المعاصرة: إنشاء السوق الموحدة، والتوقيع على اتفاقيات شنغن، والقانون الأوروبي الموحد، وبدء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي سيؤدي إلى إنشاء منطقة اليورو، وغيرها.

وفي خبر آخر، كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها وضعت خطة استثنائية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بالتعاون مع شركائها في لجنة تأمين الفعاليات لإمارة دبي، سخرت خلالها أسطول متطور من السيارات والزوارق البحرية، لتأمين مناطق الفعاليات داخل دبي وفي حتا.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار أن المؤسسة وضعت جميع إمكاناتها من فرق وكوادر وآليات على أهبة الاستعداد لتأمين وتغطية فعاليات رأس السنة، حيثخصصت 178 مركبة إسعاف مجهزة بشكل كامل للتعامل مع جميع أنواع الحالات، إضافة إلى 4 زوارق بحرية متطورة، للتعامل مع أية بلاغات في مناطق الفعاليات المجاورة للسواحل.

وأضاف: “خصصت المؤسسة أيضاَ فرقاً عالية التدريب من المسعفين المختصين، بلغ 556 كادراً، و35 مشرفاً، مهمتهم تأمين 46 فعالية ستشهدها مختلف مناطق إمارة دبي ليلة رأس السنة”.

وأوضح جلفار أن سيارات إسعاف دبي ستنتشر في جميع المناطق الحيوية في الإمارة، حيث سيتم توزيع 7 مركبات في منطقة دبي مول، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد «برج خليفة»، إضافة إلى تخصيص 16 مسعفاً للتعامل مع أية حالة تطرأ في المنطقة، كما تم تخصيص 6 مركبات إسعاف و12 مسعفاً في كلمن نخلة جميرا، وبرج العرب و«جي بي ار» و«بلو واترز»، ، كذلك خصصت المؤسسة 18 مركبة إسعاف وغرفة عمليات و18 خيمة للدعم لتقديم خدمات إسعافية.

وتابع: "تم تخصيص 5 سيارات مستجيب أول و6 دراجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، ووحدة للدعم الميداني، كذلك تم تخصيص 34 نقطة إسعاف إضافية سيتم توزيعها على مختلف المناطق الأخرى بالإمارة مثل جبل علي وبر دبي والمناطق الريفية وديرة".

ولفت إلى أنه تم تخصيص 5 مركبات إسعاف لتغطية ختام مهرجان حتا و12 مسعفا، إضافة إلى وحدة للدعم الميداني، باعتبارها من أبرز المناطق الحافلة بالمهرجانات والفعاليات خلال تلك الفترة.