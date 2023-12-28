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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب تطالب بالإسراع فى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى التوسع فى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية. 

وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تشجيع القطاع الخاص، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال دخول مستثمرين مصريين وعرب وأجانب جدد إلى السوق المصرية بما يحملونه من تصورات مختلفة للتنمية والاستثمار والتعامل مع الشركاء الدوليين، وهو ما سينعكس أيضا بالإيجاب على الأداء المالى لتلك الشركات وعلى معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وفتح الأسواق الخارجية العربية والأفريقية والأجنبية أمام الصادرات المصرية.

برنامج الطروحات الحكومية 

وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يسهم بجدية فى معالجة نقص السيولة فى سوق الأوراق المالية من خلال طرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والعرب والأجانب.

وأشاد باستهداف الحكومة طرح عدد من المشروعات المتميزة للشركاء والمستثمرين بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف وعدد من الشركات العاملة بالقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات والأسمنت والتعدين.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة بالقيام بحملات إعلامية ترويجية داخلياً وخارجياً لتشجيع رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب للمساهمة فى الدخول فى هذا البرنامج الذى سيكون له دوره الكبير والمهم فى دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.

وشدد على ضرورة مواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه تنفيذ هذا البرنامج.

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