عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الزراعة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

طالب الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، الحكومة بصفة عامة والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإسراع فى وضع خطة واضحة لتطوير قطاع الزراعة، باعتباره من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يستدعي خضوع النظم الزراعية والغذائية لتحولات كبيرة حتى تتمكن من مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ.


وقال “الصالحى”، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن القطاع الزراعي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المحافظات لمضاعفة الأراضى الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

ودعا الحكومة إلى تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتحديد الأسعار المناسبة لمختلف المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بوقت مناسب، حتى يقبل المزارع المصرى على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى الحكومة بمواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه قطاع الزراعة، وفى مقدمتها ما يتعلق بملكية الأراضي وتخصيصها واستصدار التصاريح الخاصة بها، إلى جانب التهديدات التي تتعلق بإمداد المياه، خاصةً في وجود سد النهضة، وكذلك النموالسكاني المتزايد وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى مشكلات الأسمدة وتوفيرها بأسعار مناسبة للمزارعين.

وشدد على ضرورة تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمستثمرى القطاع الزراعى وتوفير القروض لهذا القطاع بفوائد ميسرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

عمرو الليثي: التحديات أمام وسائل الإعلام كثيرة.. ومواجهتها تتطلب مهارات مُستحدثة يوميًا

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

بالقوة الضاربة.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بمغادرة ومدن سط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ