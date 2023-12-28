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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الطفولة والأمومة يهنئ نور حسام لحصولها على الدبلوم المهني من جامعة الشارقة

صدى البلد

قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة التهنئة إلى  الطفلة نور حسام غنيم رئيس منتدي أطفال محافظة الغربية لحصولها علي البرنامج التدريبي "الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني – عام" بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والذي نظمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل.

وأوضحت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الطفلة نور حسام قد تم ترشيحها من قبل المجلس لهذه المنحة المقدمة من البرلمان العربي للطفل خلال الفترة من مايو إلي أغسطس ٢٠٢٣ بواقع ١١٠ ساعة تدريبية. 


وقالت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على دعم كافة الأطفال لتطوير مهاراتهم والمشاركة في كافة الفاعليات والبرامج الهامة التي تنمي من مواهبهم وقدراتهم وإشراكهم في كافة القضايا التي تخصهم، مؤكدة على أهمية تعزيز المهارات السياسية للأطفال وربطهم بالأحداث الجارية في إطار من التقارب بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. 
ومن جانبها أعربت الطفلة نور حسام عن سعادتها باجتياز هذه الدبلومة موجهة الشكر إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة لترشيحها لمشاركة في هذا النشاط الهام والذي ساهم في بناء قدراتها وتنمية وعيها.

نور حسام الغربية جامعة الشارقة البرلمان العربي للطفل نيفين عثمان

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