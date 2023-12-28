بيان عاجل من سلطة النقد الفلسطينية بشأن اقتحام إسرائيل لشركات صرافة

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرها لمقار شركات صرافة في الضفة الغربية يخالف كافة الأعراف والقوانين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه تم تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بإصابة 18 شاب بينها 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنا عدة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.