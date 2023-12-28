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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ممارسات الاحتلال ضد المدنيين في غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى لديه ثقة تامة في القيادة السياسية، على حماية  السيادة المصرية، متسائلا:" لماذا يقف المجتمع صامتاً ومتفرجاً على المجازر البشرية والدموية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلاً ونهاراً ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وذلك منذ يوم 7 أكتوبر الماضى ؟.

 

وتساءل عضو مجلس النواب،:" أين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى ؟ مؤكداً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سيؤدى إلى عواقب وخيمة وخطيرة على منطقة الشرق الأوسط، مطالبا المجتمع الدولي التحرك العاجل والفوري لوقف الفوري للاعتداءات الوحشية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بصمود الشعب الفلسطيني  المرابط على أرضه وإصراره على تحقيق حلمه فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني، مطالب سرعة التدخل من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجبار حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لاعتداءات ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.

 

وأكد هندى، أن جيش الاحتلال يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم التي ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وغطاء لمجرمي الحرب بمنحهم المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم و الذي يعكس الدعم اللامحدود وغير الأخلاقي لما ينتهك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الأمم المتحدة مجلس الأمن المعايير الدولية

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