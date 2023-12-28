ندوة حقلية بمنطقة بئر 4 موط حول أشجار النخيل

قام المعمل المركزى لأبحاث النخيل بالداخلة اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ بتنفيذ ندوة حقلية بمنطقة بئر ٤ موط عن أهم العمليات الفنية التي تجري على أشجار النخيل فى هذا الوقت من العام والمتمثلة فى عملية التقليم باعتبارها من العمليات الفنية الهامة التى تجرى على رأس النخلة .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وعادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبناء على توجيهات الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل.



وفي حضور عدد من المزارعين المهتمين بزراعة النخيل وبحضور دكتور نبيل حنفى المستشار الزراعى لمحافظ الوادى الجديد لمف سوسة النخيل الحمراء...قام الدكتور يوسف مصطفى سيد دياب المشرف على فرع المعمل بالداخة بتوضيح مدى أهمية وكيفية إجراء عملية التقليم بالشكل الصحيح وتوضيح أضرار التقليم الجائر أو الإهمال فى عدم التقليم وترك الأوراق أو الجريد بدون تقليم وتأثير ذلك على الإنتاجية واستمرار الحمل للمحصول و ايضا علاقة هذه العملية وارتباطها الشديد بالاصابة بسوسة النخيل الحمراء خاصة الإصابة القمية والتى تزداد عند الإهمال فى تنفيذ هذه العملية بشكل صحيح كونها عامل رئيسى فى ظهور مشكلة تهديل الجريد وبالتالي زيادة فرصة الإصابة بالسوسة وبجانب أضرارها الاخرى فى تشويه رأس النخلة.

يأتي ذلك إستمرار لنشاط المعمل المركزى لابحاث النخيل فرع الداخلة محافظة الوادى الجديد، فى عمليات الدعم الفني ورفع الوعى للمزارعين فى مختلف قرى الداخلة