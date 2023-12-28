عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بمغادرة ومدن سط غزة

نزوج أهالي غزة
نزوج أهالي غزة

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان في أجزاء كثيرة من وسط غزة، من ضرورة المغادرة بشكل عاجل بينما تستمر عملياتها ضد حماس.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عبر موقع إكس، يأمر فيه الأشخاص في 15 مبنى تم تحديدها جنوب قطاع غزة بالانتقال إلى الملاجئ، وتشمل هذه المناطق مخيم البريج للاجئين.

ووفقًا لشبكة CNN، فإن الافتقار إلى الاتصالات والوصول إلى الإنترنت في غزة، والذي تدهور بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، يجعل من الصعب تقييم عدد السكان الذين سيكونون على علم بما يُسميه الجيش الإسرائيلي "تعليمات عاجلة".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن الأشخاص في الأماكن التي تم تحديدها يجب أن ينتقلوا على الفور إلى الملاجئ في دير البلح، وسيتم وقف مؤقت للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الجنوبي لدير البلح من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرًا لأغراض المؤن.

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين بعدم التحرك على المحور الأوسط – طريق صلاح الدين – بسبب المعارك الدائرة في مدينة خانيونس جنوب البلاد.

وأضاف أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بحركة إنسانية للمدنيين عبر المحور الالتفافي غرب خانيونس".

استجابة لنداء شيخ الأزهر.. وفود 70 دولة تشارك بقوافل بيت الزكاة لإغاثة غزة

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: لا عودة لحكم غزة على ظهر دبابة أو بقوة الاحتلال وأمريكا

الاحتلال الاسرائيلي غزة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي مخيم البريج خانيونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال: إصابة 921 عسكريا منذ بدء العملية البرية في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير 3 أنفاق لـ حماس في غزة

إعلام عبري : جنود جيش الاحتلال المصابون بالمستشفى يرفضون مقابلة نتنياهو

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

شاهد.. كتائب القسام تستهدف جنود جيش الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة في غزة

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

ترشيحاتنا

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

نداء عاجل من حماس للدول العربية للتضامن مع غزة في رأس السنة

علاقته بالسيدات متعددة.. حجز محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

دعاء المطر المستجاب.. يوسع رزقك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

عمرو الليثي: التحديات أمام وسائل الإعلام كثيرة.. ومواجهتها تتطلب مهارات مُستحدثة يوميًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ