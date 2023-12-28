بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بمغادرة ومدن سط غزة

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان في أجزاء كثيرة من وسط غزة، من ضرورة المغادرة بشكل عاجل بينما تستمر عملياتها ضد حماس.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عبر موقع إكس، يأمر فيه الأشخاص في 15 مبنى تم تحديدها جنوب قطاع غزة بالانتقال إلى الملاجئ، وتشمل هذه المناطق مخيم البريج للاجئين.

ووفقًا لشبكة CNN، فإن الافتقار إلى الاتصالات والوصول إلى الإنترنت في غزة، والذي تدهور بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، يجعل من الصعب تقييم عدد السكان الذين سيكونون على علم بما يُسميه الجيش الإسرائيلي "تعليمات عاجلة".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن الأشخاص في الأماكن التي تم تحديدها يجب أن ينتقلوا على الفور إلى الملاجئ في دير البلح، وسيتم وقف مؤقت للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الجنوبي لدير البلح من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرًا لأغراض المؤن.

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين بعدم التحرك على المحور الأوسط – طريق صلاح الدين – بسبب المعارك الدائرة في مدينة خانيونس جنوب البلاد.

وأضاف أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بحركة إنسانية للمدنيين عبر المحور الالتفافي غرب خانيونس".