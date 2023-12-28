إعفاء رئيس قرية الرديسية بحرى بأسوان من منصبه.. لهذا السبب

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إعفاء مصطفى عيسى عبد العظيم من عمله كرئيس لقرية الرديسية بحرى من منصبه ، وإنهاء ندبه ، وعودته لجهة عمله الأصلية بإدارة إدفو التعليمية ، مع تكليف أبو الحسن بدرى مهلل رئيس قرية وادى الرديسية للقيام بأعمال رئاسة الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، لحين شغلها بالطرق القانونية ، وكذا تكليف عبد السيد حسين أمين سكرتير قرية وادى الرديسية بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية وادى الرديسية ، ولحين شغلها بالطرق القانونية .

العمل الميدانى

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة مواصلة العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين ، والإستجابة الفورية للمطالب الجماهيرية ، ووضع الحلول الجذرية لها ، مؤكداً على عدم السماح باستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم نزوله للشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية المختلفة بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، وتقديم الخدمات بالجودة العالية بالشكل المطلوب .