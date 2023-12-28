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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيه رسمي بإصلاح كوبري يصل مدينة كلابشة بقرية في أسوان

رصف الطرق بأسوان
رصف الطرق بأسوان

 أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ببعض المشروعات والمواقع الخدمية بمركز ومدينة كوم أمبو رصد المحافظ مشكلة غلق حارة من طريق أسوان / القاهرة الزراعى فى المسافة بين مدينة كلابشه وقرية الكاجوج بسبب وجود كسر فى البلاطات الخرسانية لأحد الكبارى الواقعة على مصرف تابع للرى .

وبناء عليه أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة التدخل ، وإعادة الشئ لأصله ، وقد أكد عيد كرومر على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تكليف شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بعمل الصيانة المطلوبة ، طبقاً للتقرير الهندسى من أحد الإستشاريين المتخصصين فى أعمال صيانة الكبارى حيث تم تكسير الخرسانة وتجهيزها للصب .

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ولفت عيد كرومر إلى أن الكوبرى الواقع على مسار طريق أسوان / القاهرة الزراعى يتبع وزارة الرى ، وسبق إنشاؤه منذ حوالى 17عام ، ولكن نظراً للكثافة المرورية والحمولات العالية من سيارات النقل الثقيل حدث كسر فى البلاطة الخرسانة وتم عمل المعاينة اللازمة للكوبرى ، ثم التعامل الهندسى والعلمى لنهو المشكلة بشكل كامل .

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