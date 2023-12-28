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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفًا و320 شهيدًا في غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفا و320 شهيدا إضافة إلى 55 ألفا و603 مصابين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 50 شخصا في أنحاء قطاع غزة.

وقال القدرة في بيان له، إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وخانيونس جنوبا، والمغازي وسطه، أدت أيضا إلى إصابة العشرات، وأن عدد الضحايا مرتفع، ومن المرجح أن تزيد.

وعلى جانب آخر، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون في غارات بالقرب من مستشفى الأمل في خانيونس، حيث استهدفت 3 غارات المنطقة المجاورة خلال ساعة.

غزة العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة الغارات الجوية الإسرائيلية

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