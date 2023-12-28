هيئة الاستشعار: بدء أرشفة بيانات الوقف لاستخدام التحليل الاقتصادي القياسي

أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء أنه يتم حاليا تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة بالتعاون مع الجانب الياباني في مجالات الآثار والمياه والتنمية باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.



وأشار أبوالمجد -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/- إلى استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لاستعادة البيئة القديمة، وتنفيذ البحوث الأثرية في بحيرة إدكو بغرب الدلتا، إلى جانب إجراء أبحاث علم النانو في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الجانب الياباني.



ولفت ألى أنه يتم تنفيذ مشروع مشترك مع اليابان كذلك لمقبرة الملك أمنحتب الثالث، ومشروع عن التطبيق المحتمل للتكنولوجيا المُتقدمة في الصيانة وإدارة الموقع بوادي الملوك بالاقصر، ومشروع البنية التحتية لمحافظة القاهرة وأحيائها وشوارعها في أوائل القرن التاسع عشر، الأرشفة الرقمية لتوسيع نطاق البحث والتعرف على الصور في العمارة الإسلامية وأرشفة بيانات الوقف لاستخدام التحليل الاقتصادي القياسي.



كما نوه لتنفيذ مشروع تنمية المياه الجوفية في واحة الخارجة بالصحراء الغربية، التقييم الأولي لنظام المياه القديم في شمال الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



وكانت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، قد نظمت أمس فعاليات الندوة الدولية السابعة المُشتركة بين الهيئة وعدد من الجامعات اليابانية، في إطار تعزيز التعاون المصري الياباني المُشترك في مشروعات بحثية حول "علم الآثار وعلوم التراث والمجتمع وإدارة المياه"، بحضور السفير الياباني أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة، والدكتورة ناوكو فوكامي مدير الجمعية اليابانية لتنمية العلوم.



وشهدت الندوة حضور الدكتور السيد زغلول مدير ومُنسق عام الندوة، ولفيف من الأساتذة والباحثين من الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وجامعات (توكاي وواسيدا وصوفيا) اليابانية والجمعية اليابانية لتنمية العلوم (JSPS)، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وعدد من أساتذة وباحثي الجامعات المصرية والمراكز البحثية.



وعلى هامش الندوة، التقى الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة بالسفير الياباني أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون في الموضوعات والمشروعات البحثية ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.