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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن يكرم وليد عيد أمين مساعد المجالس المحلية لجهوده بالانتخابات الرئاسية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية لتكريم عدد من أعضاء غرفة العمليات المركزية من الأمانات النوعية المركزية بالحزب، وذلك لجهودهم المشرفة والملموسة خلال الانتخابات الرئاسية، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وجاء ذلك، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية المركزية بالحزب.

وفي مقدمة المكرمين، وليد عيد، الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن.

وفي كلمته، وجه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لكافة أعضاء الحزب، لما قدموه من جهد كبير في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن الحزب قدم خلال الانتخابات الرئاسية ملحمة لم تحدث من قبل في المشهد السياسي، وحظي الحزب بإشادة كبيرة من الجميع، مشيرا إلى أن ما قام به الحزب مهمة قومية ومشهد ينعكس ايجابيا على مصر.

ومن ناحيته، قال المهندس أحمد صبري، إن تكريم الأعضاء يأتي بعد جهد كبير سبق اجراء الانتخابات وتزامن مع التزام كافة الأعضاء ، معتبرا ما حققه الحزب في الاستحقاق الانتخابي إنجاز تاريخي كبير.

وبدوره، أشاد وليد عيد، بحالة الحراك الحزبي وروح العمل الجماعي الجاد بهدف إعلاء الصالح العام، مقدما الشكر لكل قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن، علي ما قدموه من جهد نال إشادة الجميع.

وأكد الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية بالحزب، علي أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، يضيف مزيدا من الاستقرار، لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة التي طالما حلم بها الشعب المصرى، لافتا أنه علي ثقة كاملة أن الرئيس السيسي سيواصل المسيرة الناجحة لتحقيق خطة التنمية المستدامة.

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حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية

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