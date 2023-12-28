إيران تكشف عن رسالة مهمة من حماس بشأن الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أبلغت طهران أن لديها القدرة على مواصلة قتال إسرائيل لعدة أشهر.

وأوضح عبد اللهيان، أن "الولايات المتحدة أرسلت إلينا رسائل مفادها أنها لا تريد توسيع الحرب.. ورددنا وقلنا لها إنه لا ينوي توسيعها، لكن أنتم من تفعلون ذلك”.

وأضاف: “لا يمكنك مقارنة حماس بداعش، حماس حركة تحرير.. المقاومة اليوم قوية وحزب الله والحوثيون يدعمون غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الرياض كان جيدا.

وأضاف عبداللهيان في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق بين مصر وإيران على تحسين العلاقات بين الدولتين في المستقبل.