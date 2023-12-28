إجراء 54 ألف تحليل مختلف بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بتقديم كافة الخدمات الطبية و التيسير على المواطنين في المستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحى وإطلاق العديد من المبادرات الصحية المجانية لتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة جهود إدارة المعامل خلال شهر نوفمبر الماضي لتقديم خدماتها بأعلى مستوى من خلال الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية، حيث تم إجراء 54 ألف 39 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية، لافتاً إلي إجراء 416 تحليل عينة أغذية وتحليل 4170 عينة مياه شرب و 30 عينة مياه صرف صحى و 32 عينة مياه غسيل كلوى و5 فحص مياه معبأة و 137 فحص طرود معادن ثقيلة وفحص 3 عينات مياه حمامات سباحة و 15 فحص مياه مبيدات واستخراج 1300 شهادة صحية.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، إجراء 8194 صورة دم كاملة و13583 تحليل غازات دم وأملاح و 21085 تحليل كيمياء وتحليل 56 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 473 تحليل فيروسات ELISA ، بالإضافة إلى 538 فحص ميكروسكوبى و 17 Gene expert و125 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن وتحليل 914 عينة للكشف عن الملاريا .

