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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 66 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

 

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واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 66 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ففي مراكز المنيا- مطاي - ملوي تم إزالة 23 حالة تعد علي الأرض الزراعية منها حالتا تعد بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، وفى مطاى تم إزالة 15 حالة تعد بقريتى بردنوها ومنبال وأحياء غرب وشمال المدينة ، إلي جانب إزالة 6 حالات تعد بحي جنوب مدينة ملوي.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز بني مزار- العدوة – سمالوط حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 43 حالة تعد منها 17 حالة تعد بقريتي  أبو جرج - الحسينية وأحياء جنوب وشرق مدينة بني مزار، وإزالة 23 حالة في المهد بناء خارج الحيز العمراني بقريتى صفانية والشيخ مسعود بمركز العدوة،و3 حالات بحى شمال و جنوب مدينة سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عديات على الأراضي الزراعية

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