اكتشاف أول حالتين في مصر.. معلومات عن المتحور الجديد

أعلنت وزارة الصحة، عن اكتشاف أول حالتين إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا1 .JN .. فما اهم المعلومات عن المتحور الجديد؟

وفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، نعرض لكم أهم المعلومات عن المتحور الجديد JN.1



كيف تنتشر المتغيرات: يتغير الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 باستمرار بمرور الوقت في بعض الأحيان تسمح هذه التغييرات للمتغيرات الجديدة بالانتشار بسرعة أكبر أو بفعالية أكبر. إذا حدث ذلك، فقد يصبح المتغير الجديد أكثر شيوعًا مقارنة بالمتغيرات الأخرى المتداولة هو ما يخشى العلماء من حدوثه في حالة المتحور الجديد.



مدى شيوعه: تتوقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن المتحور الجديد JN.1 يشكل ما يقدر بنحو 15-29٪ من في الولايات المتحدة اعتبارًا من 8 ديسمبر 2023.



تتوقع مراكز السيطرة على الأمراض أن يستمر المتحور الجديد JN.1 في الزيادة كنسبة من التسلسلات الجينومية لـ SARS-CoV-2 وهو حاليا البديل الأسرع نموا في الولايات المتحدة.



التاريخ: يرتبط المتحور الجديد JN.1 ارتباطًا وثيقًا بالمتغير BA.2.86 الذي تتبعه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها منذ أغسطس.



على الرغم من أن BA.2.86 وJN.1 يبدوان مختلفين تمامًا بسبب طريقة تسمية المتغيرات، لا يوجد سوى تغيير واحد بين JN.1 وBA.2.86 في بروتين السنبلة.

تم اكتشاف المتحور الجديد JN.1 لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023. وبحلول نهاية أكتوبر، كان يشكل أقل من 0.1% من فيروسات SARS-CoV-2.

في السابق، تم تجميع المتحور الجديد JN.1 مع BA.2.86 في أداة تعقب بيانات فيروس كورونا (COVID Data Tracker).

التأثير: يشير النمو المستمر JN.1 المتحور الجديد لكورونا إلى أنه إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل في التهرب من أنظمتنا المناعية ولكن لا يوجد دليل على أن JN.1 يمثل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة مقارنةً بالمتغيرات الأخرى المنتشرة حاليًا .



لا يوجد ما يشير إلى زيادة الخطورة من JN.1 في هذا الوقت.



من المتوقع أن تعمل لقاحات كوفيد-19 المحدثة على زيادة الحماية ضد المتحور الجديد JN.1، كما هو الحال بالنسبة للمتغيرات الأخرى.



يثير النمو السريع لجين JN.1 مقارنة بالمتغيرات الأخرى مسألة ما إذا كان هذا المتغير قد يؤدي إلى زيادة تدريجية في حالات العدوى.



يتزايد نشاط كوفيد-19 حاليًا في الولايات المتحدة. لقد توقعنا هذه الزيادة لأن كوفيد-19 كان له نمط من الزيادة ويبلغ ذروته في أواخر الصيف، ثم يبلغ ذروته مرة أخرى في العام الجديد.



في الوقت الحالي، لا نعرف إلى أي مدى قد يساهم JN.1 في هذه الزيادات أو الزيادات المحتملة خلال الفترة المتبقية من شهر ديسمبر مثل تلك التي شوهدت في السنوات السابقة.



الأعراض : ليس من المعروف حاليًا ما إذا كانت عدوى JN.1 تنتج أعراضًا مختلفة عن المتغيرات الأخرى لكورونا وبشكل عام، تميل أعراض كوفيد-19 إلى التشابه في مختلف المتحورات.



من المرجح أن يزداد نشاط فيروس كورونا خلال الشهر المقبل و يمكن أن يساعد لقاح كوفيد-19 المحدث في الحفاظ على حمايتك ضد المتحور الجديد JN.1 والمتغيرات الأخرى.

