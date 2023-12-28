آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية.



وأوضحت أنه تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس امس احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي.

وطالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين.

ويعقد الكونغرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في المرسوم بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر.

