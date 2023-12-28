قالت ريبيكا كوفلر، ضابطة المخابرات السابقة في الجيش الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن، وقع على مذكرة الإعدام الصادرة بحق أوكرانيا مع استراتيجيته لدفعها إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قالت كوفلر: “أرجأ المشرعون الأمريكيون مسألة التمويل الإضافي لأوكرانيا حتى يناير.. لكن بغض النظر عما سيحدث في يناير، فإن مصير أوكرانيا واضح: المزيد من الموت والدمار، والمزيد من إراقة الدماء في عام 2024”.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن بايدن مسؤول عن “تدمير أوكرانيا والأوكرانيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خان شعبه.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة “روسيا-24”، أن “الجمهور بأكمله عبر الإنترنت كان يشاهد كيف تحدث زيلينسكي قبل بضع سنوات بروح سيناريو مسلسل “خادم الشعب” وقال: “اتركوا الروس وراءكم، هذه هي لغتهم، عشوا بشكل طبيعي. أنا شخصياً يهودي، لكن لغتي الأم هي الروسية، لكنني مواطن أوكراني".. لماذا لا يستطيع الالتزام بهذا الخط المبدئي؟”.

وأوضح أن زيلينسكي لم يخون "حتى شعبا واحدا، بل خان كليهما".