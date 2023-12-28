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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتـ.لاه منذ بدء الحرب

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن أكثر من 500 جندي وضابط قتلوا في الحرب المستمرة ضد حماس والتي بدأت في 7 أكتوبر.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الجنود القتلى يبلغ 501، معظمهم قُتلوا خلال الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

في 7 أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 274 جنديًا و38 ضابط أمن، وخلال الهجوم البري على قطاع غزة، قُتل 167 جنديًا إسرائيليًا حتى الآن.

كما قُتل تسعة جنود في هجمات تبنتها جماعتا حزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني على الحدود مع لبنان منذ بدء القتال.

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وقُتل جنديان في هجمات في الضفة الغربية.

وتشمل قائمة الجيش التي تضم 501 جنديًا قتيلاً أيضًا جنديًا قُتل بنيران صديقة في الضفة الغربية، وجندي قُتل بسبب خلل في الذخيرة على الحدود اللبنانية، وجنديين قُتلا في حادث دبابة في شمال إسرائيل، وعدد من الحوادث المميتة الأخرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي حماس غزة

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