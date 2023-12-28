ألمانيا تجمد أصولا روسية تزيد قيمتها على 4 مليارات يورو

أعلنت السلطات الألمانية تجميد أصول روسية تجاوزت قيمتها 4 مليارات يورو، بحسب المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية نودجينان نيميندي-دوندادينجار، وهو القرار الذي وصفته الخارجية الألمانية أنه يأتي اتساقا مع قرار مجموعة السبع والقاضي بأن تدفع روسيا فاتورة إعمار أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية أنه في ألمانيا، فيما يتعلق بالحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، تم فرض عقوبات على أصول تبلغ قيمتها حوالي 4.1 مليار يورو اعتبارًا من أوائل ديسمبر، وفقا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأوضح أن هذه الأموال المجمدة والموارد الاقتصادية للأفراد، المجمدة أموال البنك المركزي الروسي.

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، إلى قرار مجموعة السبع عندما وافق أعضاؤها على بذل الجهود لضمان أن تدفع روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل، والذي قرروا من أجله تجميد أصول الدولة الروسية وفقًا للقانون.