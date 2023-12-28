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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة ربيع يشارك باحتفالية حصول كلية النقل الدولي واللوجستيات على الاعتماد الدولي "AACSB"

رئيس الهيئة
رئيس الهيئة

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس في احتفالية حصول كلية النقل الدولي واللوجيستات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الاعتماد الدولي "AACSB"، تأكيدًا على المكانة الرائدة التي تحظى بها الأكاديمية كصرح تعليمي متميز بين المؤسسات التعليمية في مصر والعالم العربي، بفضل ما تزخر به من إمكانات وعقول نابغة قادرة على قيادة الأكاديمية نحو مزيد من التقدم والترقي وتخريج كوادر قادرة على الدفع قدمًا بصناعة النقل البحري، التي أصبح لها قواعد راسخة في كافة بلاد العالم وفي المقدمة منها مصر، التي حباها الله بموقع متميز يطل على البحرين المتوسط والأحمر، وقبلهما قناة السويس الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم وقبلة التجارة والنقل البحري عالميًا.

 

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وتقدم الفريق أسامة ربيع خلال كلمته بخالص التهنئة لقيادات الأكاديمية على هذا الإنجاز الكبير الذي يُضاف إلى سجلها المتميز، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية الناجحة بالأكاديمية، والتي تضع في مقامها الأول مصلحة الوطن وتسليح أبناءها الخريجين بالعلم والمعرفة، ليكونوا ذخيرة المستقبل وثروتنا الحقيقية التي نعتمد عليها في مواجهة التحديات التي تفرضها علينا ظروف عالم شديد التغير.


وأكد رئيس الهيئة استمرار الشراكة الناجحة والتعاون الفعال بين قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تتجسد أحد مظاهرها في إمداد الهيئة بكوادر متميزة من المرشدين المؤهلين على أعلى مستوى، وهو أحد الأدوار المهمة التي تباشرها الأكاديمية في سبيل تأدية رسالتها الرامية إلى تحقيق أهداف التطوير والتحديث التي تضعها جمهوريتنا الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نصب أعينها، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز قدرات ومهارات الثروة البشرية من الدارسين، وتدعيم العملية التعليمية بخطط حديثة لضمان جودة ومواكبة العصر، والاعتماد على التعليم المعزز بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الرقمنة.

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