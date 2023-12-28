تمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية ينخفض ​​إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات

واجهت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة تراجعا في التمويل في الربع الأخير من العام، حيث شهدت انخفاضا بنسبة 15% مقارنة بالفترة السابقة، وفقا لتقرير صدر يوم الخميس عن بلومبرج. وتأثر المشهد التمويلي بشكل كبير بالصراع المستمر مع حماس، ما ساهم في أدنى إجمالي تمويل ربع سنوي منذ عام 2018.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، تمكنت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة من جمع 1.45 مليار دولار، مع ملاحظة أن غالبية التمويل جاء من مستثمرين أجانب. وتؤكد هذه المرونة في جذب الاستثمارات الأجنبية على جاذبية قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، حتى في الأوقات الصعبة التي تميزت بالصراع مع حماس.

أدت الحرب، التي بدأت في 7 أكتوبر، إلى تعبئة مئات الآلاف من الإسرائيليين، بما في ذلك عدد كبير من العاملين في مجال التكنولوجيا، ما زاد من تعقيد بيئة تشغيل صناعة التكنولوجيا. جاء ذلك في أعقاب عام مضطرب بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، حيث واجه التحديات المزدوجة المتمثلة في تراجع تمويل رأس المال الاستثماري العالمي والاحتجاجات ضد خطط الحكومة لإضعاف السلطة القضائية.

يتوقع التقرير أن يصل تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الإسرائيلية عام 2023 إلى 6.9 مليار دولار، ما يعكس انخفاضًا كبيرًا بنسبة 56٪ عن العام السابق. ويتماشى هذا الانخفاض مع الاتجاه العالمي المتمثل في انخفاض تمويل رأس المال الاستثماري، بنسبة 49% في النصف الأول من العام.