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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخوها أطلق عليها النار.. فتاة أمريكية تفارق الحياة بسبب هدايا عيد الميلاد

شاب يطلق النار على
شاب يطلق النار على اخته

بسبب هدايا عيد الميلاد لقيت فتاة مراهقة في أمريكا مصرعها بعد أن أطلق شقيقها النار عليها في تفاصيل غريبة.

 

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ولقيت القتاة أبرييل بالدوين البالغة من العمر ٢٣ عاما مصرعها في منزل جدتها في لارجو، وتعتقد الشرطة أن شقيقها داماركوس كولي، 14 عامًا، أطلق النار عليها، قبل أن يطلق شقيقهما داركوس، 15 عامًا، النار عليه بدوره.


وتوضح التقارير أن داركوس فر من المكان واتصل بأمه.. ووُجهت إلى الشقيقين تهمة القتل، وتدرس الدولة محاكمتهما بالغين.. ونقل أبرييل وداماركوس إلى المستشفى، لكن أبرييل توفيت متأثرة بجروحها.


كان يحصل على هدايا أكثر من شقيقه وكان الخلاف قد نشب بعد أن ذهب الأشقاء للتسوق مع والدتهم جويس وطفلي أبرييل، 6 و11 شهرًا.. وبعد عودتهم إلى منزل جدتهم في لارجو، بدأ داركوس في الجدال مع شقيقه، قائلًا: إن داماركوس كان يحصل على هدايا أكثر منه.

وفي أعقاب الخلاف، أخرج الأخ الأصغر مسدسًا وهدد بإطلاق النار على شقيقه في الرأس.

جدال حول الهدايا بين مراهقين
من جانبه، قال بوب جوالتيري، عمدة مقاطعة بينيلاس: "الجدال حول الهدايا بين مراهقين أحدهما في الـ 14، والآخر في الـ 15 عامًا أمر يحدث، ولكن ليس بالبنادق، وعلى إثر الشجار الأولي، تمكن عم الشقيقين من إخراج دماركوس من المنزل، ثم واجهته أخته في الخارج وهي تحمل ابنها، 11 شهرًا".

 

هدايا عيد الميلاد فتاة

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