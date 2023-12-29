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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وأنت في مكانك .. خطوات معرفة المخالفات المرورية

أرشيفية
أرشيفية

تسعي الدولة إلي تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الانترنت حيث يمكن للمواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور الحصول علي الخدمة إلكترونيا .

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

ويمكن عبر خطوات بسيطة، الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية كما يمكن من خلال البوابة ايضا تسديد مخالفات المرور أو التظلم عليها وسدادها وعدم التعرض إلى غرامات التأخير.

الاستعلام عن مخالفات المرور


- ويتم الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة للمرور

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات المرور.

- ويقوم المواطن في هذه الخطوة باختيار "الاستعلامات".

- يتم فى هذه الخطوة الضغط على زر استمرار.

- بعدها يتم اختيار الاستعلام عن رخص المركبات "السيارت".

- ثم تظهر صفحة جديدة أدخل البيانات الأساسية للرخصة الحالية «الرقم القومي- رقم الهاتف».

بعد استيفاء الخطوات السابقة تظهر المخالفات المسجلة على سيارتك، وبعد معرفة المخالفات يمكنك الاختيار بين قرارين التظلم على قيمة المخالفات أو دفع المخالفات "أونلاين" باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل.

طرق سداد مخالفات المرور

ويمكن للمواطنين سداد  المخالفة من خلال الدفع "أون لاين" وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة

- يتم اختيار خدمات المرور.

- يتم الضغط على أيقونة "الدفع".

- اختر الدفع إلكترونيا.

- يتم تحديد الرخصة المراد دفع مخالفتها "رخصة السيارة".

- يتم إدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور الدخول على منصة مصر الرقمية

- اختيار الاستعلام عن قيمة المخالفة، سواء من خلال رقم السيارة أو الدراجة النارية.

كيفية دفع مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

ويمكن  دفع مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية وذلك عبر الخطوات التالية والتي تحتاج فقط لموبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت:-

- تبدء أولي خطوات دفع مخالفات المرور الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية

-  اختيار "خدمات المرور"

- ثم اختيار خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام

- يمكنك السداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

- ثم تقوم بعدها بالضغط  على زر الدفع واستمرار.

- ثم يطلب منك كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- ثم قم بالضغط على "إرسال الطلب" وستظهر لك تفاصيل السداد.

- يمكنك استلام رسالة الدفع الالكتروني ثم اضغط موافق وبعدها تختار الوسيلة المناسبة للدفع.

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